Слуцкий надеется, что визит Тиллерсона в Москву будет содержательным

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву принесет содержательные результаты в вопросах развития российско-американского диалога, заявил он на заседании комитета.

"Против России идет геополитическое противостояние в системе мировой политики в международных отношениях. К сожалению, пока риторика США совершенно не соответствует действиям на российском треке. Пока никаких действий нет", — сказал Слуцкий в четверг.

"Посмотрим, что удастся изменить по итогам визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Надеюсь, что он принесет более содержательные результаты, чем первая встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Бонне, в вопросах развития российско-американского диалога и сотрудничества в борьбе с международным терроризмом", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля.