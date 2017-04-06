Евстифеев назвал первоочередные задачи на посту главы Марий Эл

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы республики Марий Эл Александр Евстифеев считает, что в регионе необходимо развивать сельское хозяйство, образовательную сферу и поднимать заработную плату.

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с председателем Арбитражного суда Московской области Александром Евстифеевым и предложил ему возглавить республику Марий Эл , Евстифеев согласился. Глава государства поинтересовался, как будущий руководитель оценивает потенциал региона.

"Потенциал достаточно высокий. Другое дело, что он не в полной мере реализован, но республика имеет потенциал и в производственной сфере, и особенно в сельском хозяйстве. К сожалению, не удалось пока некоторые направления развить. Скажем, на сегодняшний день есть потери по пахотным землям. Не совсем хорошо налажено с образованием молодежи. Пока еще недостаточно и социально-экономическое развитие в смысле невысокой заработной платы, но есть и достоинства: многое сделано, много еще предстоит сделать", — сказал Евстифеев.

"Хочу пожелать Вам удачи", — сказал ему Путин.