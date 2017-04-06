В МИД назвали главную тему встречи Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вопросы совместной для России и США борьбы с терроризмом будут среди главных тем встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона, рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы на фоне событий во многих регионах мира, разумеется, с учетом трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге, открыты и готовы в полном объеме, в любом формате, с любой интенсивностью, на любую глубину сотрудничать с США по этому важнейшему, ключевому, наверное, для мировой безопасности вопросу, если к этому готова другая сторона", — подчеркнул Рябков.

Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля. Это будет его первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

Предполагается, что Тиллерсон и Лавров обсудят актуальные задачи в области международной безопасности, в том числе, борьбу с терроризмом, урегулирование сирийского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других конфликтов, а также ситуацию на Корейском полуострове. Также стороны затронут ситуацию на Украине.

