Кудрин о протестных митингах: к законным акциям надо относиться с уважением

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Совета Центра стратегических инициатив, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин призвал с уважением относиться к чаяниям и протестам людей, когда они проходят в рамках закона.

"Я всегда хочу, чтобы мы относились с уважением к тем чаяниям и протестам, которые проходят — когда они проходят, конечно, в законной части", — сказал Кудрин журналистам в ответ на просьбу оценить прошедшие в России 26 марта протестные митинги, часть из которых была не согласована с властями.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.