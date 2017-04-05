Президенты РФ и Узбекистана высказались за развитие сотрудничества в ВТС

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шафкат Мирзиеев высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, говорится в совместном заявлении глав государств.

"Президенты высказались за дальнейшее развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах, за практическую реализацию договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года, а также плана двустороннего сотрудничества между министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны Республики Узбекистан на 2017 год", — говорится в документе.