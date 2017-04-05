Агреман на назначение посла в Турции еще не отправлен, заявил Песков

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Агреман на назначение посла РФ в Турции еще не отправлен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет еще", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".