МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Кремль не комментирует информацию о возможной отставке главы Марий Эл Леонида Маркелова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда не занимаемся анонсированием кадровых дел, не будем это делать и на сей раз", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об информации СМИ о возможной отставке главы республики.