Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва и Пекин к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай готовят много крупных проектов, в том числе и в сфере энергетики, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что не исключает возможность встречи Путина и вице-премьера госсовета Китая Чжана Гаоли, который собирается посетить Россию.
"Если такая встреча состоится, мы вас проинформируем… партнерский уровень отношений России и Китая обуславливает достаточно интенсивный характер контактов в том числе на высшем и высоком уровне", — добавил Песков.