Песков рассказал о подготовке визита Путина в Китай

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва и Пекин к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай готовят много крупных проектов, в том числе и в сфере энергетики, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пакет (соглашений) и так крупный, но тем не менее много проектов сейчас в работе, я бы не стал сейчас конкретизировать, повестка дня обширная… Включая сферу энергетики", — сказал Песков.

Он также отметил, что не исключает возможность встречи Путина и вице-премьера госсовета Китая Чжана Гаоли, который собирается посетить Россию.

"Если такая встреча состоится, мы вас проинформируем… партнерский уровень отношений России и Китая обуславливает достаточно интенсивный характер контактов в том числе на высшем и высоком уровне", — добавил Песков.