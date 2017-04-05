Мэр Керчи ушел в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Керченский городской совет досрочно прекратил полномочия главы администрации города Владимира Подлипенцева, сообщает пресс-служба горсовета.

Решение принято в среду на внеочередной сессии.

"Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещении вакантной должности", — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев решил оставить занимаемую должность в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности главы администрации временно исполняет первый заместитель Сергей Бороздин.