Поклонская предложила депутатам формировать антикоррупционное сознание

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью представляемых депутатами сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская предложила депутатам собственным примером формировать в обществе антикоррупционное сознание.

Ранее в аппарате ГД сообщили, что все депутаты Госдумы вовремя предоставили сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах общественного характера.

"Задачей комиссии является сделать так, чтобы наши избиратели видели: ни у кого нет и не может быть иммунитета от ответственности за нарушение закона. Очевидно, что любой факт коррупционного проявления со стороны депутатов, не зависимо от партийной принадлежности, негативно скажется на авторитете государственной власти в целом, вызывая недоверие в обществе к нашей работе", — заявила Поклонская в ходе пленарного заседания ГД.

"Предлагаю собственным примером формировать в обществе антикоррупционное сознание, показать, как нужно соблюдать законы, принятые нами же, чтобы с чистой совестью можно было покритиковать нерадивых чиновников с трибуны парламента", — добавила парламентарий.