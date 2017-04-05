Миронов раскритиковал идею ЕР приравнять встречи с избирателями к митингам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" не поддерживает законопроект "Единой России", который предлагает приравнять к митингам встречи парламентариев с избирателями, и считает его показателем страха некоторых депутатов перед собственными избирателями, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции КПРФ в среду утром встретятся с избирателями перед зданием Госдумы и таким образом выразят протест против законопроекта "Единой России". Автором законопроекта выступила депутат от "Единой России" Ирина Белых.

"Сегодня в повестке дня законопроект, который вызовет реакцию у всех думающих людей и ляжет темным пятном на Госдуму, получив одобрение у фракции большинства… это позорный законопроект, это боязнь собственных избирателей. Наша фракция будет голосовать против этого законопроекта", — заявил Миронов журналистам.