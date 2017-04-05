Госдума отменила "правительственный час" с участием министра Колокольцева

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума поддержала в среду постановление об отмене "правительственного часа" в ГД с участием министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, который был запланирован на среду.

Согласно ранее принятому плану проведения "правительственных часов" в весеннюю сессию, правчас с участием министра должен был состояться 5 апреля. Принятым постановлением депутаты признали утратившим силу этот пункт.

Как ранее сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, дата "правительственного часа" с Колокольцевым "будет уточнена чуть позже".