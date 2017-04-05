ЕР предложила оппонентам отбирать кандидатов на выборы с помощью праймериз

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") предложил в среду политическим партиям проводить отбор своих кандидатов на выборы с помощью проведения предварительного голосования, об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента.

"Мы выступаем с предложением ко всем политическим партиям проводить отбор своих кандидатов открыто посредством предварительного голосования, а для того, чтобы обеспечить все партии равными возможностями в плане технического обеспечения, урны, кабинки для голосования, места для проведения, необходимо обсудить предложения, которые будут регулировать эти вопросы", — сказал парламентарий.

Неверов отметил, что форма проведения предварительного голосования и его порядок является внутренним делом каждой партии. "Вместе с этим, поскольку все равно сохраняется риск того, что кто-то из кандидатов в последний момент примет решение о снятии своей кандидатуры, мы предлагаем рассмотреть возможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из списка кандидатов возможно только в случае, если человек лично подает заявление соответствующее в избирательную комиссию", — добавил он.

Неверов пояснил, что уточнение следует внести в 38 статью закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". "Дело в том, что там говорится о письменном заявлении о снятии своей кандидатуры, условия о том, что человек должен подать его лично, отсутствуют. А если по определенному перечню причин кандидат не может этого сделать, это заявление должно быть нотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражать добровольность принимаемого решения и его причину", — сказал единоросс.

Также Неверов призвал думские партии совместно проанализировать законодательную базу в части отказа регистрации списка, если в нем остается хотя бы один кандидат. "Сейчас нормы законодательства таковы, что списку кандидатов может быть отказано в регистрации, регистрация может быть аннулирована в случае превышения числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов более чем на 25% от общего числа на выборах в Государственную Думу, на 50% в региональный парламент или органы местного самоуправления. Несомненно, здесь необходимо будет проработать и учесть такой фактор, как количество территориальных групп, порядок передачи вакантных мандатов. Все эти изменения должны рассматриваться нами исключительно в комплексе, как взаимосвязанные, неотделимые друг от друга и вытекающие друг из друга", — добавил он.