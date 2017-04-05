КПРФ не согласна с проектом о приравнении к митингам встреч с избирателями

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. КПРФ выступает резко против принятия законопроекта "Единой России", который предполагает приравнять к митингам встречи парламентариев с избирателями, в случае его принятия партия планирует обратиться в конституционный суд.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции КПРФ в среду утром встретятся с избирателями перед зданием Госдумы и таким образом выразят протест против законопроекта "Единой России". Автором законопроекта выступила депутат от "Единой России" Ирина Белых.

"Я вполне реально оцениваю возможность обращения в конституционный суд, а также в европейские инстанции для того, чтобы защитить наше право на работу и возможность защиты избирателей", — заявил в ходе встречи руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в свою очередь отметил, что сейчас таким решением "вбивается последний гвоздь в гроб российской демократии".

"Разрыв между власть держащими и народом становится пропастью… и то, что сегодня перекрывают один из последних каналов прямой связи федерального парламента с народом, с теми, кто их выбрал, это может привести к социальному взрыву", — заявил на встрече Парфенов.