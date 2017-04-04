Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Россию

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл во вторник в Россию с двухдневным государственным визитом.

Самолет президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, сюрпризов от переговоров узбекского лидера в РФ ждать не стоит, визит нацелен на сохранение определенного уровня отношений Ташкента с Москвой.

О том, что Мирзиеев 4-5 апреля впервые посетит Россию с государственным визитом, ранее сообщила пресс-служба Кремля. Отмечалось, что "в ходе переговоров на высшем уровне 5 апреля будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях", а также "состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем".