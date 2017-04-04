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Политика

Вернуть доверие к власти: Бречалов назначен врио главы Удмуртии

19:0904.04.2017
(обновлено: 19:10 04.04.2017)
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Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов . Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов стал врио главы Удмуртии после отрешения от должности Александра Соловьева и называет назначение "новым вызовом" для себя. Представители ОНФ считают, что их коллега справится с новой работой.

Александр Бречалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Представление и.о. главы Удмуртии Бречалова состоится 5 апреля в Ижевске

Во вторник правоохранители задержали Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того как было возбуждено уголовное дело, президент России Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Удмуртии Бречалова.

Новый вызов для Бречалова

Бречалов назвал это назначение "большой ответственностью и новым вызовом" для себя.

"Назначение временно исполняющим главы республика Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе", — сказал он журналистам.

Александр Бречалов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Биография Александра Бречалова

Пресс-служба президентского полпреда в Приволжье сообщила, что "5 апреля в Ижевске полпред Михаил Бабич представит членам правительства Удмуртской республики, депутатам государственного совета (парламента) региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности главы Удмуртской республики".

Задача — вернуть доверие к власти

Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов считает, что у Бречалова необходимый опыт управленца, который поможет справиться с задачами на новой должности, но ему предстоит тяжелейшая работа по восстановлению доверия жителей региона к власти.

Александр Соловьев. Архивное фото
© Фото: Государственный Совет Удмуртской Республики
Было много вопросов: главу Удмуртии задержали за взяточничество

"Учитывая формулировку, с которой в отставку был отправлен бывший глава Удмуртии, Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти. Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса. Поэтому сегодняшнее назначение говорит о большом доверии со стороны президента к тому опыту, который есть у Александра", — сказал журналистам Неверов.

Он добавил, что у Бречалова есть необходимый опыт работы управленцем в бизнес-структурах, "хорошее экономическое образование, но при этом он проявил себя и как общественный деятель".

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архив
© РИА Новости. Константин Ившин
Случаи отрешения глав регионов РФ от должности в связи с утратой доверия

"В ОНФ он вел проекты, направленные на борьбу с коррупцией, на повышение прозрачности госзакупок, самих институтов власти. Я хочу отметить и личные качества Александра: неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями. И, на мой взгляд, у него есть все для того, чтобы справиться с той задачей, которую перед ним поставил президент", — сказал Неверов.

Мнения коллег

Представители ОНФ считают, что их коллега справится с новой работой, несмотря на сложность региона и не самое лучшее состояние во многих сферах жизни.

Глава Удмуртии Александр Соловьев. Архивное фото
© Фото: администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики
Исаев считает, что выборы главы Удмуртии совместят с выборами в Госсовет

"Ни для кого не секрет, что Удмуртия является весьма сложным регионом со своей спецификой. Многие сферы, такие как ЖКХ, здравоохранение, дорожное строительство, здесь находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому новому главе региона, нашему коллеге Александру Бречалову, предстоит много работы", — цитирует пресс-служба ОНФ сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина.

"Хорошо зная его как порядочного человека, могу сказать, что он справится с поставленными задачами", — добавил он.

Член центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что на этой должности Бречалову пригодится и большой опыт работы в сфере борьбы с коррупцией и расточительностью. По его словам, Бречалов "успешно вел антикоррупционный проект ОНФ, докладывал о злоупотреблениях чиновников лично главе государства". Результаты этой работы — миллиарды сэкономленных бюджетных рублей, добавляет Рошаль.

Дело экс-главы Удмуртии

По информации СК, в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Александр Волков. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Экс-глава Удмуртии прокомментировал задержание Соловьева

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на 139 миллионов рублей, а также в виде доли в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, говорится в сообщении.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, говорят, что информация о возможном конфликте интересов, касающаяся экс-главы Удмуртии, поступала достаточно давно и к руководителю региона было много вопросов.

"Информация о возможном конфликте интересов начала поступать к нам где-то полтора года назад, особенно в дорожном строительстве, в системе ЖКХ. Я так понимаю, что сам Соловьев вышел из системы дорожного строительства, был назначен (главой региона) не так давно относительно. Естественно, эти материалы направлялись нами в соответствующие подразделения администрации и правоохранительных органов. Я понимаю, что и без нас информации хватало", — сказал председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов.

Он полагает, что уголовное дело будет развиваться в русле уже существующей тенденции: число фигурантов не ограничится одним чиновником, "поскольку такую схему невозможно построить в одиночку, это не получение взятки от бабушки на рынке".

"И думаю, что в результате расследования будут еще другие эпизоды вскрыты по этому делу", — уточнил председатель организации, добавив, что в регионе уже были претензии и по части ЖКХ, и по другим направлениям.

В свою очередь вице-президент международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что к бывшему главе республики было много вопросов.

"Одного из сотрудников господина Соловьева, насколько я знаю, задержали еще в декабре, и, видимо, он начал давать показания. Вообще к господину Соловьеву было много вопросов, потому что в его администрации на должностях, связанных, в том числе, со строительством, работали его близкие родственники, и взятки, которые ему инкриминируют. То есть к этому шло, это, пожалуй, один из довольно очевидных потенциальных фигурантов", — сказала она.

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