Вернуть доверие к власти: Бречалов назначен врио главы Удмуртии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов стал врио главы Удмуртии после отрешения от должности Александра Соловьева и называет назначение "новым вызовом" для себя. Представители ОНФ считают, что их коллега справится с новой работой.

Во вторник правоохранители задержали Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того как было возбуждено уголовное дело, президент России Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Удмуртии Бречалова.

Новый вызов для Бречалова



Бречалов назвал это назначение "большой ответственностью и новым вызовом" для себя.

"Назначение временно исполняющим главы республика Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе", — сказал он журналистам.

Пресс-служба президентского полпреда в Приволжье сообщила, что "5 апреля в Ижевске полпред Михаил Бабич представит членам правительства Удмуртской республики, депутатам государственного совета (парламента) региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций временно исполняющего обязанности главы Удмуртской республики".

Задача — вернуть доверие к власти



Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов считает, что у Бречалова необходимый опыт управленца, который поможет справиться с задачами на новой должности, но ему предстоит тяжелейшая работа по восстановлению доверия жителей региона к власти.

"Учитывая формулировку, с которой в отставку был отправлен бывший глава Удмуртии, Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти. Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса. Поэтому сегодняшнее назначение говорит о большом доверии со стороны президента к тому опыту, который есть у Александра", — сказал журналистам Неверов.

Он добавил, что у Бречалова есть необходимый опыт работы управленцем в бизнес-структурах, "хорошее экономическое образование, но при этом он проявил себя и как общественный деятель".

"В ОНФ он вел проекты, направленные на борьбу с коррупцией, на повышение прозрачности госзакупок, самих институтов власти. Я хочу отметить и личные качества Александра: неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями. И, на мой взгляд, у него есть все для того, чтобы справиться с той задачей, которую перед ним поставил президент", — сказал Неверов.

Мнения коллег



Представители ОНФ считают, что их коллега справится с новой работой, несмотря на сложность региона и не самое лучшее состояние во многих сферах жизни.

"Ни для кого не секрет, что Удмуртия является весьма сложным регионом со своей спецификой. Многие сферы, такие как ЖКХ, здравоохранение, дорожное строительство, здесь находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому новому главе региона, нашему коллеге Александру Бречалову, предстоит много работы", — цитирует пресс-служба ОНФ сопредседателя центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина.

"Хорошо зная его как порядочного человека, могу сказать, что он справится с поставленными задачами", — добавил он.

Член центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что на этой должности Бречалову пригодится и большой опыт работы в сфере борьбы с коррупцией и расточительностью. По его словам, Бречалов "успешно вел антикоррупционный проект ОНФ, докладывал о злоупотреблениях чиновников лично главе государства". Результаты этой работы — миллиарды сэкономленных бюджетных рублей, добавляет Рошаль.

Дело экс-главы Удмуртии



По информации СК, в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на 139 миллионов рублей, а также в виде доли в коммерческой организации на 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, говорится в сообщении.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, говорят, что информация о возможном конфликте интересов, касающаяся экс-главы Удмуртии, поступала достаточно давно и к руководителю региона было много вопросов.

"Информация о возможном конфликте интересов начала поступать к нам где-то полтора года назад, особенно в дорожном строительстве, в системе ЖКХ. Я так понимаю, что сам Соловьев вышел из системы дорожного строительства, был назначен (главой региона) не так давно относительно. Естественно, эти материалы направлялись нами в соответствующие подразделения администрации и правоохранительных органов. Я понимаю, что и без нас информации хватало", — сказал председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов.

Он полагает, что уголовное дело будет развиваться в русле уже существующей тенденции: число фигурантов не ограничится одним чиновником, "поскольку такую схему невозможно построить в одиночку, это не получение взятки от бабушки на рынке".

"И думаю, что в результате расследования будут еще другие эпизоды вскрыты по этому делу", — уточнил председатель организации, добавив, что в регионе уже были претензии и по части ЖКХ, и по другим направлениям.

В свою очередь вице-президент международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что к бывшему главе республики было много вопросов.

"Одного из сотрудников господина Соловьева, насколько я знаю, задержали еще в декабре, и, видимо, он начал давать показания. Вообще к господину Соловьеву было много вопросов, потому что в его администрации на должностях, связанных, в том числе, со строительством, работали его близкие родственники, и взятки, которые ему инкриминируют. То есть к этому шло, это, пожалуй, один из довольно очевидных потенциальных фигурантов", — сказала она.