Сын задержанного замдиректора Эрмитажа уволился из Минкультуры

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артем Новиков, сын задержанного замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, уволился по собственному желанию в связи с претензиями к отцу, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Артем Новиков написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, за время работы в министерстве Новиков нареканий со стороны руководства не имел. Такое решение принято им по этическим соображениям в связи с возникшими претензиями к отцу.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил Михаила Новикова под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.