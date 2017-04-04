Моргулов обсудил с послом США предстоящие консультации по Афганистану

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Замглавы МИД России Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом США в Москве Джоном Теффтом предстоящие в Москве 14 апреля многосторонние консультации по Афганистану, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как заявил ранее РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, в консультациях примут участие 12 стран.
Вашингтон заявил, что будет и дальше работать с Россией и другими ключевыми региональными игроками по урегулированию в Афганистане, но не примет участие в консультациях. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва сожалеет, что США отказались принять участие во встрече 14 апреля.