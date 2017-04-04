РФ и Саудовская Аравия договорились усилить совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидеры России Владимир Путин и Саудовской Аравии Салман в телефонном разговоре подтвердили важность активизации международных усилий в борьбе с угрозой терроризма, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств подтвердили важность активизации международных усилий в борьбе с угрозой терроризма", — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Король Салман "осудил варварский теракт в Санкт-Петербурге", а также выразил глубокие соболезнования президенту России и всему российскому народу.

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