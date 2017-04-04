Представление и.о. главы Удмуртии Бречалова состоится 5 апреля в Ижевске

УФА, 4 апр — РИА Новости. Представление исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова состоится 5 апреля в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель администрации главы Удмуртии.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил секретаря Общественной палаты Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.

"Александра Бречалова в качестве и.о. главы Удмуртии представят завтра, 5 апреля, мероприятие пройдет в Доме правительства в городе Ижевске в 10.30 по местному времени", — сказал собеседник.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. После того, как было возбуждено уголовное дело, Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики", отрешив Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

О случаях отрешения глав регионов от должности в связи с утратой доверия читайте в справке >>