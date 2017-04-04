Исаев считает, что выборы главы Удмуртии совместят с выборами в Госсовет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, избранный от Удмуртии, считает, что выборы нового главы региона будут совмещены с голосованием в удмуртский Государственный совет.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Александра Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарка. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний. Он возглавлял Удмуртию с 2014 года. Президент России Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

"Что касается ситуации в республике, то хочу обратить внимание, что это сложный год. Потому что в этом году там проходят выборы в Государственный совет республики. Теперь очевидно, что они будут совмещены с избранием нового главы", — сказал РИА Новости Исаев, представляющий в Госдуме Удмуртскую республику.

Он подчеркнул, что в связи с этим предстоит достаточно тяжелая, напряженная работа. "Перед новым составом Госсовета и перед новым главой будут стоять большие задачи по улучшению ситуации в республике", — отметил парламентарий.

По мнению Исаева, задержание Соловьева и решение президента о его отстранении от должности губернатора в связи с утратой доверия еще раз подчеркивает, что закон одинаков для всех и что борьба с коррупцией в стране велась и ведется достаточно жестко.

"Мы не вправе давать оценки Соловьеву. Пока нет окончательного заключения следствия, пока не вынесено решение суда, в соответствии с Конституцией никто не может быть назван преступником. Будем дожидаться результатов следствия и суда", — заключил депутат.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости >>