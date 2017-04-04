Кремль не называет возможного кандидата на пост главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кремль не называет возможного преемника на посту главы Удмуртии после задержания руководителя республики Александра Соловьева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарка. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.

"Нет, не могу. Мы никогда не анонсируем каких-то назначений, каких-то кадровых предпочтений. Всему свое время. Когда будут президентом приняты какие-то решения или предприняты какие-то шаги, мы вас проинформируем", — сообщил Песков журналистам, комментируя вопрос о вероятных кандидатурах на должность главы Удмуртии.

Он также напомнил, что Путин проинформирован о произошедшем.