Кремль не называет возможного кандидата на пост главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Кремль не называет возможного преемника на посту главы Удмуртии после задержания руководителя республики Александра Соловьева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не могу. Мы никогда не анонсируем каких-то назначений, каких-то кадровых предпочтений. Всему свое время. Когда будут президентом приняты какие-то решения или предприняты какие-то шаги, мы вас проинформируем", — сообщил Песков журналистам, комментируя вопрос о вероятных кандидатурах на должность главы Удмуртии.
Он также напомнил, что Путин проинформирован о произошедшем.