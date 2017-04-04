Взрыв в метро не изменил планы премьера Эстонии приехать в Петербург

ТАЛЛИН, 4 апр – РИА Новости, Николай Адашкевич. Взрыв в метро не изменит планы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса приехать 8 апреля в Петербург для участия в одном из мероприятий, посвященных 100-летию республики, сообщила во вторник пресс-служба эстонского правительства.
"Планы премьер-министра посетить Петербург 8 апреля остаются неизменны. Он примет участие в богослужении и концерте, которые пройдут в церкви Святого Апостола Иоанна в Петербурге. После богослужения премьер выступит с речью", — сказала порталу Delfi представитель пресс-служба Лийса Тоотс.
Пресс-служба отмечает, что никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.
Эстонцы начали шествие у церкви Святого Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.
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