Взрыв в метро не изменил планы премьера Эстонии приехать в Петербург

ТАЛЛИН, 4 апр – РИА Новости, Николай Адашкевич. Взрыв в метро не изменит планы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса приехать 8 апреля в Петербург для участия в одном из мероприятий, посвященных 100-летию республики, сообщила во вторник пресс-служба эстонского правительства.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Планы премьер-министра посетить Петербург 8 апреля остаются неизменны. Он примет участие в богослужении и концерте, которые пройдут в церкви Святого Апостола Иоанна в Петербурге. После богослужения премьер выступит с речью", — сказала порталу Delfi представитель пресс-служба Лийса Тоотс.

Пресс-служба отмечает, что никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.

Благодарственное богослужение и концерт пройдут в честь столетия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Восьмого апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 тысяч эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии.

Эстонцы начали шествие у церкви Святого Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. Через четыре дня после манифестации Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

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