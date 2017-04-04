Лавров обсудил с главой МИД Киргизии меры по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Киргизии Эрланом Абдылдаевым коллективные меры по противодействию террористической угрозе.

По словам Лаврова, речь идет о наращивании усилий двух стран по борьбе с терроризмом, "в том числе по линии наших внешнеполитических ведомств, органов безопасности двух стран, по линии разведок — как в двухстороннем разрезе, так и в контексте сотрудничества в рамках ОДКБ и СНГ". "Меры, которые, мы убеждены, позволят наращивать наши коллективные действия по пресечению любых террористических угроз", — заявил российский министр на совместной пресс-конференции во вторник.

В целом, отметил он, в Москве "весьма удовлетворены итогами переговоров" и рассчитывают, что "наши ведомства будут дружно работать по реализации договоренностей президентов и будут готовить новые встречи на высшем уровне".