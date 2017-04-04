Россия по-прежнему ждет визита Тиллерсона, заявил Лавров

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Москва по-прежнему ожидает визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив уверенность в откровенном разговоре по всем вопросам.
Он отметил, что "пока этому не очень способствует затянувшийся процесс формирования структур госдепартамента и других ведомств (США)".
"Но повторю, ожидаем откровенного и полезного разговора в духе тех принципиальных намерений, которые излагали наши президенты в ходе телефонных контактов, в том числе вчерашнего телефонного контакта", — добавил Лавров.