Россия продолжит жесткий курс на борьбу с терроризмом, заявили в Кремле

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. РФ не будет ослаблять борьбу с терроризмом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По последним данным, в результате взрыва в метро Петербурга накануне 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

"Россия, как и многие другие страны, находится на передовой фронта борьбы с международным терроризмом. И ни одна страна в мире до сих пор в одиночку не могла одержать победу над терроризмом. Но при этом всем хорошо известна та последовательная линия, которую занимает Россия в борьбе с терроризмом. Всем хорошо известен последовательный и очень жесткий подход президента (Владимира) Путина к вопросам борьбы с терроризмом. И всем известно, что, к сожалению, ни одна страна в мире не застрахована от проявлений терроризма. Но это абсолютно не значит, что кто-то будет ослаблять борьбу с этим уродливым злом, с которым нам, к сожалению, приходится сталкиваться", — сказал Песков журналистам.