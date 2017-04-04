Лавров заявил о необходимости совместной борьбы с терроризмом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров убеждён, что взрыв в метро в Санкт-Петербурге говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом.

"Я убеждён, что это лишний раз говорит о необходимости совместной работы по противодействию этому всемирному злу", — сказал российский министр перед переговорами с главой МИД Киргизии.

Перед переговорами с министром иностранных дел Киргизии Лавров выразил признательность киргизским коллегам за "проявленную солидарность в связи с отвратительным террористическим актом вчера в Санкт-Петербурге".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.