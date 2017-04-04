Правительство Удмуртии работает в штатном режиме после задержания Соловьева

УФА, 4 апр — РИА Новости. Правительство Удмуртии после задержания главы республики Александра Соловьева работает в штатном режиме, в настоящее время там идет совещание, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.

"Все ведомства правительства региона работают в штатном режиме, все на рабочем месте", — сказал собеседник агентству.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что во вторник в аппарате правительства Удмуртии запланировано совещание, которое должен был вести Соловьев. "Совещание сейчас идет в штатном режиме, ведет его председатель правительства Виктор Савельев. Обсуждаются ранее обозначенные вопросы с руководителями органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Удмуртии", — пояснил собеседник агентства.

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