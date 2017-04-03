Путин ответил на блиц-вопросы участников Медиафорума ОНФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин мечтает посетить Чукотку, выбирает чай, а не кофе, овсянке предпочитает пшённую и рисовую каши, самое сложное для него – вставать рано утром. Столько подробностей о предпочтениях и интересах российского лидера удалось узнать благодаря блиц-вопросам, которые ему задали на Медиафоруме ОНФ.

Накануне на площадке Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Там был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее острым темам озвучены главе государства.

Чай, а не кофе

Ряд вопросов, которые адресовал модератор форума Станислав Говорухин главе государства, касались его гастрономических предпочтений.

"Утром у вас чай или кофе?" — озвучил режиссер один из поступивших вопросов.

"Чай", — не колеблясь ответил Путин.

"А какое ваше любимое блюдо?" – не унимался Говорухин.

"Каша", — сообщил президент.

"Сегодня я ел рисовую. Это рисовая, гречка", — ответил он на уточняющий вопрос.

При этом Путин подчеркнул, что предпочитает традиционно русские каши, кроме овсянки. "Нет, овсянку я не ем. Пшено", — рассказал он.

"Вставать по утрам", — заявил президент, отвечая на вопрос, что ему сложнее всего делать.

Про музыку и литературу

Несмотря на сложный и загруженный график, российский президент находит время на чтение и прослушивание любимых музыкальных произведений.

"Слушаю каждый день. Это Рахманинов, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский", — ответил Путин.

При этом он утвердительно ответил и на вопрос о чтении художественной литературы.

О поездках

Казалось, что российский лидер уже исколесил всю Россию во время своих рабочих поездок, однако на карте страны все ещё есть места, которые Путин хотел бы посетить.

"Чукотка", — сказал он, отвечая на вопрос, какое место в России он хотел бы посетить из числа тех, где не был прежде.

Путин также хотел бы проехать на автомобиле по мосту через Керченский пролив, когда он будет окончательно построен.

Полеты в космос

Отвечая на блиц-вопросы, Путин объяснил, почему первой на Марс, по его мнению, полетит машина.

"Почему? Потому что все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе дальнем — она не защищена космическим кораблем. Но, наверное, все меняется, и, наверное, такие возможности появятся, но есть проблема пока. Поэтому пока, наверное, исследование все-таки будет проводиться с помощью техники", — пояснил он.

Мультпропаганда

По мнению главы государства, каждый житель страны должен посмотреть мультфильм "Ну, погоди".

"Про зайца и про волка", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какой советский мультфильм должен посмотреть каждый россиянин.

При этом на замечание о том, что в мультфильм есть пропаганда курения, президент отметил, что "у нас везде пропаганда сейчас". "Важно, как это оценивать, как к этому относиться", — добавил президент.

Встречи из прошлого

Один из вопросов был, с кем бы из великих представителей России прошлого он бы хотел встретиться.

"С Петром Первым и с Екатериной", — ответил Путин.

С чего начинается родина

"Родина у нас в сердце, с мамы", — без сомнений произнес президент.

Кому на Руси жить хорошо

"Режиссерам и другим представителям творческих профессий", — с улыбкой ответил Путин на вопрос Станислава Говорухина.

"Ладно. Годится", — согласился знаменитый кинорежиссер, актер и сценарист.