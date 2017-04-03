Путин заявил, что у него столько представителей, что можно в них запутаться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отверг идею назначить уполномоченного по проблемам Байкала при президенте, объяснив это тем, что уполномоченных представителей у него уже так много, что скоро можно будет в них запутаться.

"Не знаю, нужно ли нам спецпредставителя при президенте назначать, у меня таких очень много представителей, я уже скоро запутаюсь, как их зовут, не буду помнить", — сказал Путин на предложение назначить уполномоченного по проблемам Байкала при президенте, озвученное в ходе медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге.

Он также прокомментировал заявление участницы форума о том, что в регионе не решается проблема безработицы.

"Проблема чрезвычайно важная — трудоустройство, если что-то запрещают, значит, что-то должны предоставить взамен, я вам обещаю, просто это сигнал такой и в региональные органы власти, и в правительство России будет подан, даже не сомневайтесь", — заявил президент