В Кремле сообщили детали грядущей встречи Путина и Лукашенко

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главы государств обсудят спорные вопросы в формате "один на один", к переговорам при необходимости могут подключиться профильные министры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путин встретится с Лукашенко 3 апреля, чтобы обсудить двусторонние отношения и хозяйственные разногласия.

"Президент в Константиновском дворце встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры ожидаемые, это будет встреча один на один. При необходимости с обеих сторон будут присутствовать министры по профильным вопросам. Будут обсуждены текущие моменты двусторонних отношений, торгово-экономических, ну и, конечно, различные спорные вопросы, связанные и с ценой на газ, и с задолженностью, и так далее… Поэтому переговоры будут достаточно серьезные и детальные", — сказал Песков в понедельник.