СМИ: Путин намерен посетить Ярославскую и Новгородскую области

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в апреле посетит Ярославскую и Новгородскую области, где ознакомится с результатами работы временно исполняющих обязанности глав регионов, пишет в понедельник газета "Известия".

То, что такие встречи состоятся, изданию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В середине апреля (ориентировочно 17-18 апреля) Владимир Путин посетит Великий Новгород… Президент намерен встретиться и с врио главы Новгородской области Андреем Никитиным… На 25 апреля в графике президента запланирован визит в Ярославскую область… В программе визита главы государства — общение с представителями бизнес-сообщества и встреча с врио губернатора", — пишет издание.

Как пояснил газете пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин намерен ознакомиться с первыми результатами работы временно исполняющих обязанности глав регионов. Кроме того, по данным издания, в Великом Новгороде президент проведет заседание Государственного совета, темой которого будет формирование национальной системы защиты прав потребителей, а в Ярославской области глава государства встретится с представителями бизнеса.

В июле 2016 года Сергей Ястребов подал в отставку с поста губернатора Ярославской области, врио главы региона был назначен замминистра внутренних дел Дмитрий Миронов. В феврале прежний глава Новгородской области Сергей Митин сложил с себя полномочия. Врио главы региона был назначен руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.