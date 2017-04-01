Песков: Москва никогда не согласится со словами о "российской агрессии"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РФ никогда не была агрессором и всегда выступала за стабильность и безопасность в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналиста телеканала ABC прокомментировать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о важной роли НАТО в противостоянии российской активности и агрессии.

"Россия никогда не была агрессором. Россия всегда была страной, способствующей глобальной стабильности и безопасности. Это страна, которая активно участвует в борьбе с терроризмом. Мы никогда не согласимся с такими словами, как агрессия, сказанными в наш адрес", — заявил Песков.

"Тиллерсон всегда был достаточно жестким переговорщиком, и мы понимаем, что он использует большое количество информации и материалов, подготовленных людьми из госдепартамента (США), которые, мягко говоря, не являются фанатами моей страны и возрождения двусторонних отношений между Америкой и Россией", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

"Но, тем не менее, мы понимаем, что, чем больше контактов будет у Тиллерсона с его российским коллегой, тем больше у него будет возможности обновить эту информацию и лучше понять беспокойства друг друга", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, впервые принявший участие в заседании глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что "НАТО также играет основополагающую роль в противостоянии как ненасильственной, так и иногда насильственной российской активности и российской агрессии".

В четверг президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.