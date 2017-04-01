Песков заявил о недопустимости втягивания России во внутреннюю борьбу в США

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не должна быть частью внутриполитической борьбы США.

"Вообще, мы сожалеем об этом. О том факте, что наша страна и наши двусторонние отношения стали своего рода жертвой, жертвой во внутриполитической игре. В США есть определенные люди, которые хотят использовать РФ в своих играх, но во внутриполитических играх", — заявил Песков в интервью телеканалу ABC.

Он также подчеркнул, что "дальнейшее ухудшение отношений не отвечает интересам граждан США и РФ".

По словам пресс-секретаря президента, Россию часто обвиняли в том, что она повлияла на исход выборов в США. "Вы знаете, это достаточно любопытно: мы слышим эти обвинения уже довольно долго. Но в то же время, нам не предоставили никаких доказательств…", — сказал Песков.

Политик усомнился в том, что реальные доказательства будут когда-либо предоставлены. "Я боюсь, что разведорганы так и не предоставят никаких конкретных доказательств", — сказал Песков.