Грушко: ответные меры на действия НАТО гарантируют безопасность России

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Меры, предпринимаемые Россией в ответ на усиление присутствия НАТО на востоке Европы, гарантируют безопасность страны, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

В беседе с российскими журналистами Грушко отметил, что "в ходе многочисленных бесед, контактов и в рамках СРН, натовцы пытаются свести то, что они делают на восточном фланге только к этим пресловутым батальонам или четырем батальонным группам". При этом, по его словам, в альянсе "указывают, что это якобы ответ на продолжающуюся реформу наших вооруженных сил, включая создание трех дивизий".

"Конечно, это логика лукавая, она не отражает реального состояния дел и призвана ввести в заблуждение общественное мнение и доказать пропорциональность и адекватность натовского усиления перед лицом военного превосходства РФ", — заявил Грушко.

Он отметил, что "НАТО обладает преимуществом перед Россией по всем основным системам вооружений". "Про военный бюджет я говорить не буду, на сегодняшний день он составляет половину от общемирового", — сказал постпред РФ.

Грушко подчеркнул, что российская сторона принимает во внимание всю совокупность мероприятий, которые проводит НАТО: не только размещение четырех батальонов, но и развертывание в Польше дополнительно бронетанковой бригады США, размещение на складах в Германии, Бельгии и Нидерландах комплектов вооружений для еще одной усиленной бригады, формирование многонациональной бригады в Румынии, усиление военно-морского присутствия в акватории Балтийского и Черного морей, усиление режима воздушного патрулирования и проведение целого комплекса мероприятий по совершенствованию военной инфраструктуры. Кроме того, учитываются и объекты ПРО в Румынии и в Польше.

"Естественно мы принимаем все это во внимание и предпринятые нами ответные меры абсолютно гарантируют оборону и безопасность РФ", — заверил Грушко.