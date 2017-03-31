Избранный мэр Охи на Сахалине отвоевал свой пост в суде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мар – РИА Новости. Избранный глава Охинского городского округа (север Сахалина), регистрацию которого после выборов отменила местная территориальная избирательная комиссия, добился кресла руководителя района через суд, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области в пятницу.

Выборы главы городского округа "Охинский" состоялись 12 марта. Руководителем муниципального образования был избран коммунист Сергей Гусев, набравший 50,71% голосов избирателей. Однако вскоре охинская территориальная избирательная комиссия отменила его регистрацию как главы городского округа на основании того, что Гусев не представил документ об увольнении с предыдущего места работы.

"По закону Сергей Гусев должен был это сделать в течение пяти дней после вручения ему извещения об избрании мэром. Последовало разбирательство. В результате Охинский городской суд поддержал позицию Сергея Гусева", — говорится в сообщении.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что "искренне удовлетворен тем, что принято именно такое решение".

"Большая часть охинцев проголосовала за Сергея Гусева. Поэтому совершенно справедливо, что в соответствии с решением суда победивший на выборах кандидат возглавит муниципальное образование", — приводит пресс-служба слова губернатора.