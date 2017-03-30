Рогозин заявил, что посла США в России никто не ограничивает

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Посла США в России никто не ограничивает, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в кулуарах форума "Арктика — территория диалога".

"Никогда у нас не появляются в голове тараканы, которые препятствуют американскому послу выступать на этих (проходящих в России — ред.) мероприятиях. Я вчера с ним мило пообщался", — сказал Рогозин. Он добавил, что присутствие американского посла и его выступление на форуме является очень позитивным моментом.

Рогозин добавил, что в Архангельске знают американцев, помнят как и американские конвои во время Второй мировой, так и американскую интервенцию в начале 20-го века.

"Мы все знаем, все помним, у нас хорошая память", — отметил Рогозин.

Ранее президент России Владимир Путин отметил в ходе форума, что контакты посла России в Соединенных Штатах ограничиваются, а любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция.