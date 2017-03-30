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Политика

"Читайте по губам": Путин отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США

17:0930.03.2017
(обновлено: 17:45 30.03.2017)
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Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал обвинения во "вмешательстве" России в американские выборы. Президент призвал читать его ответ "по губам" и сказал: "No".

Российский лидер также оценил текущие отношения Москвы и Вашингтона, заявив, что они находятся "почти на нуле".

Об отношении к США

Председатель специального сенатского комитета по разведке Ричард Берр во время доклада о расследовании обстоятельств вмешательства России в выборы американского президента. 29 марта 2017 года
© REUTERS/ Aaron P. Bernstein
Кто ищет, тот найдет: американские сенаторы идут по "русскому следу"
Путин заявил, что Россия относится к США как к великой державе. По его словам Москва хочет наладить "очень добрые партнерские отношения" с американскими партнерами.

"Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня", — заявил президент, выступая на Международном арктическом форуме, который проходит в Архангельске.

"Вот что именно? Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США. С целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных штатов", — добавил российский лидер.

Путин отметил, что опросы общественного мнения показывают, что в США очень много друзей России.

"Я очень рассчитываю на то, что когда-то, чем раньше, тем лучше, ситуация (в отношениях между Россией и США — ред.) нормализуется", — подчеркнул президент.

"Ни воевать, ни соревноваться"

В качестве примера возможного сотрудничества Москвы и Вашингтона Путин назвал совместное освоение Арктики.

Президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Разговор в пользу бедных": Путин ответил на обвинения России в агрессии
"Мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами. Всем же хорошо известно, что Соединенные Штаты тратят на оборону совокупно больше, чем все страны мира вместе взятые", — заявил президент.

Он также напомнил, что обе страны являются ядерными державами, что накладывает на них особую ответственность.
"Конечно, чем быстрее мы наладим сотрудничество в военной сфере, тем лучше", — отметил Путин.

"Почти на нуле"

Российский лидер назвал ошибкой и безответственностью попытку разрушить дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Путин на международном форуме по вопросам Арктики передал привет послу США
"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю. Мы чего хотим? Свернуть вообще наши отношения, они и так почти на нуле", — заявил Путин, выступая на пленарном заседании Международного Арктического форума.

"Мы хотим полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что? Вообще люди, которые вот так ведут себя безответственно, они к чему ведут нас всех, в том числе и народ США? Мне кажется, что это большая ошибка", — добавил президент.

Путин также ответил на обвинения о том, что российский посол Сергей Кисляк якобы проводил "шпионские" встречи в США. В качестве примера дипломатической работы президент привел американского посла Джона Теффта, который, по словам Путина, "может общаться с членами правительства, с представителями крупных компаний".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Лавров: нет доказательств "вмешательства" России в дела США, ФРГ и Франции
"А контакты нашего посла в Соединенных Штатах ограничиваются. Любая его встреча воспринимается в штыки как какая-то шпионская акция. Ну, разве это не бред? А для чего нам посол? Для того, чтобы общаться с людьми, поддерживать контакты с политической элитой, с бизнесменами, с членам конгресса и сената, с членами правительства, администрации. Это общемировая дипломатическая практика", — заявил российский лидер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден покинуть свой пост из-за скандала, который разразился после его встречи с Сергеем Кисляком. Аналогичные обвинения американские политики предъявили и генпрокурору Джеффу Сешнсу, который, правда, пока сохранил должность.

О "российском влиянии"

Путин также прокомментировал обвинения Вашингтона о том, что российские власти вмешивались в ход президентских выборов в США.

24 марта 2017. Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Путин: ситуация в отношениях России и США когда-нибудь нормализуется
"Читайте по губам — NO", — сказал он.

В январе ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Москву во "вмешательстве в американские выборы", но отказались представить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

Москва неоднократно отвергала претензии американских спецслужб. Президент США Дональд Трамп также называл "смехотворными" утверждения о том, что российские власти вмешивались в выборы, чтобы помочь ему выиграть у Хиллари Клинтон.

© Ruptly
Путин предложил прочесть по губам ответ на вопрос о влиянии РФ на выборы в США

Связь через Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что был бы рад принять Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, когда его страна возглавит Арктический совет.

"Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Арктика - территория диалога в Архангельске. 30 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Путин прокомментировал возможную встречу с Трампом
В ответ Путин заявил, что готов посетить саммит Арктического совета в Финляндии.

"Финляндия — наш очень добрый сосед, и Финляндия имеет очень хороший опыт организации мероприятий, судьбоносных мероприятий подобного рода. Хельсинкский процесс известный именно в Хельсинки и начался в свое время, были подписаны очень важные документы. В этом смысле Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, подходящая площадка для организации подобных мероприятий", — отметил российский лидер, добавив, что подобные мероприятия должны быть "подготовлены с обеих сторон".

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Политика
Комментарии
15 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
shustrik71
Самое интересное, что простые граждане Америки с вниманием наблюдают все заявления нашего Президента, и видят реакцию своего правительства. Прозрение всё больше охватывает их умы. Понаблюдаем за приближением революции а штатах.
17:52
30.03.2017
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Евгений Гусев
Когда начинаются фобии у императоров это начало конца империи.
18:21
30.03.2017
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