"Разговор в пользу бедных": Путин ответил на обвинения России в агрессии

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в агрессивном поведении — это "разговор в пользу бедных".

Так, глава государства напомнил, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.

"И нас после этого пытаются обвинять в каком-то агрессивном поведении? Это знаете что? Это разговор в пользу бедных, для средств массовой информации. Но эксперты это фиксируют и знают об этом", — заявил Путин на Международном арктическом форуме.

По его словам, то же самое касается и Арктики.

"Но мы не собираемся ни воевать, ни соревноваться здесь с Соединенными Штатами", — заключил президент.

Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.