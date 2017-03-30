Медведев поручил правительству соотнести все госпрограммы с бюджетом

ГОРКИ, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил руководителей министерств и ведомств, аппарат правительства и курирующих вице-премьеров привести до 1 апреля все государственные программы в соответствие с федеральным бюджетом РФ.

"До 1 апреля необходимо все программы соотнести с бюджетом. Работа очень большая, она ведется, но обращаю внимание, что остаётся совсем немного времени. Прошу и всех руководителей министерств и ведомств, и аппарат правительства, и курирующих вице-премьеров эту работу завершить в положенные сроки", — заявил Медведев в ходе заседания правительства РФ в четверг.

Премьер-министр также напомнил, что в 2015 и 2016 годы государственные программы не корректировались в части привидения их в соответствие с бюджетом по экономическим причинам.

"В этом году правила снова действуют, и правительство обязано в течение трех месяцев с начала года соотнести все государственные программы с главным финансовым документом", — сказал Медведев.