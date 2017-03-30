Титов сравнил отношения России и Японии с цветением сакуры

ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Очередной раунд двустороннего стратегического диалога Москвы и Токио особенно важен в контексте подготовки визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в конце апреля, об этом на открытии 13-го раунда заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

"Если мы сегодня хорошо поработаем, задействуем все механизмы двустороннего сотрудничества, то через некоторое время сможем сравнить наши отношения с цветением сакуры, которое является символом надежды на лучшее будущее. Основная задача нашей встречи заключается в том, чтобы воплотить поручения нашего руководства, итогов встреч министров иностранных дел и министров обороны для углубленного обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, регионального и международного сотрудничества. Особенно важен этот раунд в контексте визита Абэ в Россию в конце апреля", — сказал Титов.

Тринадцатый раунд стратегического диалога между Россией и Японией начался в четверг в Токио. Российскую делегацию возглавляет первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Формат двустороннего стратегического диалога был открыт в 2007 году и является весомым фактором контактов между двумя странами, который дает возможность на регулярной основе обсуждения широкого круга вопросов двусторонней, региональной и международной тематики. Раунд проходит через неделю после возобновления переговоров министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате 2+2.