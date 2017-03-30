Минвостокразвития подготовило поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар — РИА Новости. Минвостокразвития России внесло поправки в закон о "дальневосточном гектаре", которые предполагают обязать чиновников предоставлять желающим получить землю другой вариант, если выбранный участок оказался под обременением, сообщает пресс-служба министерства.

В качестве примера министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил Амурскую область, где такая работа уже ведется, глава Минвостокразвития в среду и четверг работает в Приамурье.

"Очень хорошая и правильная идея в случае, если подана заявка, и она накладывается на обремененный участок и отказ неизбежен, предлагать замену",- цитирует пресс-служба Галушку.

Сейчас в Амурской области подано 4313 заявок, 1316 участков уже выдано. Образовались в регионе и места компактного размещения получателей "дальневосточного гектара": в районе села Ивановка подана коллективная заявка на 135 земельных участков, в районе села Новопетровка — на 87 участков и в районе села Марково на 55. Всего в Амурской области подано 612 коллективных заявлений. В среду на совещании в Благовещенске Галушка заявил, что именно в районе этих трех населенных пунктов, наиболее востребованных у получателей гектара, местные власти в первую очередь должны развивать инфраструктуру.

"Нужно использовать лучшие наработки регионов. Так в Хабаровске уже формируется отдельная дорожная карта строительства инфраструктуры для коллективных получателей гектаров. План конкретный. И стоимость уже определили. Очень важно, чтобы планы властей соответствовали потребностям жителей, ведь эта работа ведется в первую очередь для них",- приводятся в сообщении слова главы Минвостокразвития.

Отмечается, что на сегодня удалось увеличить площадь доступных для получателей участков земли на 96 тысяч квадратных километров, это 2% от общей площади ДФО.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.