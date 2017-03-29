Теффт: о дате визита госсекретаря США в Россию объявят в свое время

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт заявил, что возможность визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в РФ прорабатывается, но Москва и Вашингтон объявят о деталях, в том числе дате, в свое время.

"Я не думаю, что есть отсрочка (в объявлении даты визита — ред.)", — сказал Теффт. Посол добавил, что, по его мнению, встреча состоится, но "обе стороны должны согласовать" детали.

"Проявите терпение", — заявил Теффт журналистам в кулуарах форума "Арктика — территория диалога". "Я думаю, встреча состоится, но стороны должны согласовать, когда объявить о ней", — добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ему пока о визите Тиллерсона в Россию неизвестно, а МИД сообщит что-либо по этому вопросу, как только появится информация.