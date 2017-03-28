Слуцкий: отношения России и Ирана идут по возрастающей в ряде сфер

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Ираном в политической и торгово-экономической сферах идут по возрастающей, заявил журналистам во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги визита президента Ирана Хасана Роухани в Россию показали, что отношения между нашими странами и в политической, и в торгово-экономической сферах идут по возрастающей. Мы считаем Тегеран своим надежным партнером. В этом контексте мы приветствуем тот факт, что Иран стал страной-гарантом мирного процесса сирийского урегулирования, а также принимает активное участие в переговорах в Астане", — сказал депутат.

Роухани находится в России с 27 по 28 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. Во вторник иранский президент встретился с российским коллегой, в ходе встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также борьбу с терроризмом и урегулирование в Сирии.