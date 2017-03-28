Путин подвел итог переговорам с Роухани

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани прошли в деловой и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи.

"Переговоры с президентом исламской республики Иран Хасаном Роухани, который находится в России с официальным визитом, прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Только что принято комплексное совместное заявление, подписан, как вы видели, солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что отношения России и Ирана носят действительно дружественный, уважительный характер", — сказал Путин.

Роухани находится в России с 27 по 28 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина.