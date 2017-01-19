Шувалов надеется, что Трамп станет профессиональным президентом

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов выразил надежду на то, что Дональд Трамп как профессиональный бизнесмен станет и профессиональным президентом США, нацеленным на результат, которого в сфере глобальной безопасности невозможно достичь без диалога с Россией.

"Господин Трамп — бизнесмен. Крупный бизнесмен. В бизнесе невозможно выжить, если ты не одержим победой. Ему нужен будет все время результат и в политике — это свойство характера. Если нужен будет результат, то этот результат можно будет получить только во взаимодействии с Россией", — сказал Шувалов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Моя надежда, что Дональд Трамп как отличный профессионал-предприниматель станет профессиональным президентом и для того, чтобы добиться результатов в глобальной безопасности, с большим политиком президентом Путиным договорится о том, как решить проблему и Украины, и другие проблемы", — продолжил первый вице-премьер РФ.

"Но для того, чтобы был результат, с Россией надо договариваться, а не пытаться загонять в угол. Я надеюсь, что такой диалог будет построен. Только вовлекая друг друга в обсуждение, ставя неудобные вопросы, создавая форматы, в рамках этих форматов можно добиться победы. Иначе никак", — добавил Шувалов.