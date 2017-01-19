Шувалов подтвердил готовность обсуждать расширение сотрудничества с ЕС

ДАВОС (Швейцария), 19 янв — РИА Новости/Прайм. Россия готова обсуждать расширение сотрудничества с Евросоюзом в любой форме, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Как только желание к сотрудничеству будет сформулировано со стороны Европейского союза, мы абсолютно открыты, мы немедленно приступим к таким обсуждениям на уровне правительства, министерства иностранных дел, либо администрации президента. Мы готовы к любой форме диалога", — сказал Шувалов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что Россия всегда выражала желание и стремление к сотрудничеству с западными партнерами. "Никогда российская сторона не говорила, что мы прекращаем какой-либо диалог или мы не хотим участвовать в форматах", — сказал он.