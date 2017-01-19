Израиль постарается запустить "зеленый коридор" с Россией к концу 2017 года

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У Израиля и РФ есть общий интерес в форсировании работы по запуску "зеленого коридора" между двумя странами к концу 2017 года, межправкомиссия работает над этим, заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен в интервью РИА Новости.

"Что касается "зеленого коридора" между РФ и Израилем, то межправкомиссия работает над этим. Конкретного графика нет, но мы постараемся запустить его к концу 2017 года. Есть общий интерес форсировать работу", — сказал Корен, отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность, что до конца 2017 года может быть запущен "зеленый коридор" между Израилем и РФ.

Что касается переговоров о ЗСТ между Израилем и ЕАЭС, то "все немного сложнее", отметил посол. "Было позитивное решение глав государств стран ЕврАзЭс поставить работу с Израилем "на передовую". Первая подготовительная встреча прошла в 2016 году, так что сейчас мы находимся в середине пути. Фундамент заложен, мы постараемся, чтобы в 2017 году прошло как можно больше экспертных встреч по товарам, услугам, инвестициям. Соглашения такого типа достаточно сложные, сейчас сложно оценивать, сколько времени займет его подготовка", — добавил Корен.

Он также отметил, что встречи экспертов в 2017 году пройдут в соответствии с запланированным графиком.

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