ОБСЕ в 2018 году определится с числом наблюдателей на выборах президента РФ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ОБСЕ в 2018 году определит число сотрудников, которое направит для наблюдения за президентскими выборами в России, но в любом случае наблюдательная миссия должна быть многочисленная, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Михаэль Линк.

Он отметил, что вначале в страну направляется оценочная миссия, для того чтобы определить потребности наблюдения в каждом конкретном случае.

"Но уже сегодня существует высокий уровень заинтересованности со стороны России, чтобы мы стали наблюдателями, и мы готовы это сделать", — сказал глава организации журналистам.

Он подчеркнул, что конкретное число наблюдателей определят в 2018 году "после того, как оценочная миссия проведёт свой работу".

Линк также добавил, что в любом случае "это должна быть многочисленная миссия".

Выборы президента России должны состояться в марте 2018 года.