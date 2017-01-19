Песков: Москва не критиковала Обаму лично, несмотря на недружественные шаги
13:0919.01.2017
(обновлено: 13:21 19.01.2017)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США во время президентства Барака Обамы неоднократно допускали недружественные действия к РФ, но Москва никогда не переходила на личную критику Обамы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Констатация того, что в период президентства господина Обамы наши отношения претерпели серьезные ухудшения — да, действительно, имеют место, и на всех уровнях", — сказал Песков журналистам.
"На протяжении многих лет, скажем так, последнего десятилетия США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны", — сказал Песков.
Он отметил, что личных выпадов в адрес Обамы на официальном уровне никто не допускает.
"Что касается каких-то личных выпадов, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает, и об этом не может быть и речи. В Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более Соединенных Штатов Америки", — добавил Песков.
Президентский срок Барака Обамы заканчивается 20 января 2017 года, в тот же день, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.
Прощание Обамы: объятия и слезы
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.